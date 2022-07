REGIONE LOMBARDIA FINANZIA IL PROGETTO PER I GIOVANI DI BAREGGIO!

Ultimo aggiornamento il 28 Luglio 2022 – 21:22

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 28 luglio 2022 -Una bella notizia per l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo e per i giovani di Bareggio: il progetto presentato per il bando regionale “Giovani Smart” rientra tra quelli finanziati. Da Regione Lombardia arriverà dunque un contributo di 40.000 euro per “Bareggionauti. In viaggio alla ricerca di parole, suoni e partecipazione”.

“Il progetto – spiega l’assessore al Welfare Mimmo Bonomo – prevede una serie di azioni per coinvolgere i giovani del territorio valorizzando il loro talento e le loro inclinazioni: laboratori artistici di teatro, musica e street/web art, un percorso legato alla cinematografia, interventi formativi sugli strumenti multimediali/web e comunicazione, nonché attività di orientamento al lavoro/formazione dei giovani più fragili”.

“Siamo molto soddisfatti per l’esito positivo del bando, che ci permette di ottenere un contributo di 40.000 euro sui 57.000 totali del progetto – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Creare opportunità per i giovani e farli sentire parte attiva della nostra comunità è uno degli obiettivi che ci siamo dati durante il nostro mandato e adesso assume ancora più importanza visto che usciamo da due anni di pandemia che li hanno penalizzati sotto ogni punto di vista. L’anno scorso abbiamo puntato sulla formazione, proponendo una serie di incontri per prepararli all’ingresso nel mondo del lavoro, quest’anno invece stiamo puntando più sull’aspetto artistico con il Bareggio Young Music Festival e con la partecipazione a questo bando di Regione Lombardia”.

Redazione