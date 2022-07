Grave incidente frontale a Poggiridenti lungo la Statale 38 durante temporale, 7 coinvolti: due elicotteri del soccorso in azione

Ultimo aggiornamento il 29 Luglio 2022 – 21:23

(mi-lorenteggio.com) Poggiridenti, 29 luglio 2022 – Intorno alle ore 17.30, lungo la SS 38 nel tratto che attraversa Poggiridenti e in località Tresivio, nel tratto adiacente alla rotonda con la SSP21dir A, due veicoli, per cause in fase di accertamento, si sono violentemente contrati un Suv Jeep e un Pick-up. Sette le persone coinvolte, tra questi una ragazza di 18 anni e un bambino di 11 anni.

Da Milano, da Bergamo e da Sondrio sono partiti tre elicotteri del soccorso: ma, solo quello di Milano e Sondrio, sono riusciti ad atterrare. Quello proveniente da Bergamo è stato impossibilitato a raggiungere il luogo per le avverse condizioni meteo. Contemporaneamente sono giunte due automediche e due ambulanze. Due feriti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, uno a Sondalo in ambulanza, l’altro in elicottero. Altri due feriti a Sondrio e Gravedona.

Per permettere le operazioni di soccorso il tratto della Statale è stato chiuso dalle forze dell’ordine, che oltre a controllare la viabilità, hanno fatto tutti i rilievi per accertare l’esatta dinamica.

V. A.