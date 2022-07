Zona via della Musica Buccinasco, ordinanza per tutelare il verde

Ultimo aggiornamento il 29 Luglio 2022 – 13:49

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 29 luglio 2022 – Entro 15 giorni i proprietari dell’area racchiusa tra via della Costituzione e via Mulino Bruciato, che comprende anche la via della Musica, hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione del verde della zona.

Alberi e arbusti sono numerosi, di varie dimensioni e in condizioni fitosanitarie precarie, con segni di ammaloramento, seccume e stabilità molto precaria: una situazione che richiede un intervento urgente perché eventuali forti raffiche di vento metterebbero a rischio la cittadinanza, in particolare chi transita da via della Costituzione in auto, come avvenuto qualche settimana fa.

“Come già avvenuto in passato – dichiara il sindaco Rino Pruiti – il Comune, con operatori del verde e volontari della Protezione civile, è intervenuto per rimuovere alberi caduti in mezzo alla strada. Non possiamo rischiare tragedie, è necessario che la proprietà di prenda cura delle sue aree verdi così come prevede il nostro regolamento del verde e come più volte gli è stato ricordato: gli uffici hanno inviato diverse richieste per sollecitare la manutenzione e sono intervenuti in sostituzione, ora non si può più attendere”.

Lo scorso 12 luglio è stato notificato ai proprietari l’avvio del procedimento amministrativo con la richiesta degli interventi. I tempi sono scaduti e nulla è stato fatto. Di conseguenza oggi alla proprietà è stata notificata l’ordinanza del sindaco che impone di provvedere entro 15 giorni all’abbattimento o potatura di tutte le piante che per essiccamento, forte inclinazione e/o patologie, risultino pericolose (anche in previsione di eventi meteorologici intensi) al fine di garantire la sicurezza e la piena funzionalità della circolazione pubblica e pedonale.

“Siamo certi – conclude il sindaco – che i proprietari decidano questa volta di rispettare l’ordinanza anche per evitare conseguenze penali. L’area della via della Musica, come abbiamo più volte detto e scritto anche nel programma elettorale, sarà espropriata e si realizzerà un progetto ambientale e di decoro urbano in modo che finalmente possa diventare fruibile alla cittadinanza. Un’area verde di pregio che i nostri cittadini amano”.

V.A.