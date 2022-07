Agosto in Triennale

Ultimo aggiornamento il 30 Luglio 2022 – 11:59

Triennale Milano resta aperta al pubblico per tutto il mese di agosto, dal martedì alla domenica, dalle ore 11.00 alle ore 20.00.

Apertura straordinaria lunedì 15 agosto.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2022. Anche ad agosto sarà possibile visitare la 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano, dal titolo Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries, che affronta il tema dell’ignoto, interrogandosi sui misteri del mondo conosciuto.

L’Esposizione si presenta come una grande opera corale che riunisce mostre e progetti che coinvolgono 400 artisti, designer, architetti, provenienti da più di 40 paesi e 23 Partecipazioni Internazionali.

La mostra tematica Unknown Unknowns, curata dall’astrofisica Ersilia Vaudo e centro nevralgico della23ª Esposizione Internazionale, apre uno spazio di riflessione su “quello che non sappiamo di non sapere” in diversi ambiti: dall’evoluzione della città agli oceani, dalla genetica all’astrofisica. Fanno parte dell’Esposizione Internazionale altre due grandi mostre: La tradizione del nuovo – curata da Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano – che presenta alcune delle ricerche più significative del design italiano, e Mondo Reale – concepita da Hervé Chandès, Direttore Generale Artistico della Fondation Cartier pour l’art contemporain – che riunisce le opere di 17 artisti contemporanei.

Sarà possibile visitare le quattro installazioni del premio Pritzker Francis Kéré, The Future’s Present, Yesterday’s Tomorrow, Under a Coffee Tree e Drawn Together; i progetti speciali Il corridoio rosso di Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, Alchemic Laboratory di Ingrid Paoletti, Playing the Unknown diFrancesco Bianconi,ela video installazione di Emanuele Coccia, Portal of Mysteries, che accoglie il pubblico introducendo i temi delle mostre.

Al Triennale Milano Teatro prosegue la proiezione Andrea Branzi. Mostra in forma di prosa,a cura del maestro dell’architettura e del design Andrea Branzi e dell’architetto Lapo Lani, mentreintorno a Casa Lana è stata allestita l’esposizione Ettore Sottsass. Il calcolo, secondo appuntamento del ciclo di mostre dedicato all’architetto e designer.

Fanno parte dell’Esposizione Internazionale anche le 23 Partecipazioni Internazionali che, attraverso le loro proposte espositive, permettono al visitatore di espandere la propria percezione dell’ignoto.

Con il biglietto a 22 euro sarà possibile visitare tutte le mostre in programma. Il biglietto è valido dal suo acquisto fino alla chiusura dell’Esposizione per visitare le diverse sezioni anche in giornate tra loro diverse.

Resta aperto al pubblico il Giardino Giancarlo De Carlo dove sono presenti numerose opere e sculture e un bar all’aperto.

Lunedì 15 agosto Triennale resterà eccezionalmente aperta al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 20.00.

La programmazione di Triennale Estate riparte il 27 agosto alle ore 19.30 con il dj set di Le Cannibale che vede protagonisti della serata gli artisti Emmanuelle e Cristalli Liquidi (evento a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org).

Orari mostre Triennale Milano:

Martedì – domenica: 11.00 – 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00)

Apertura straordinaria: lunedì 15 agosto, 11.00 – 20.00

Orari Caffè Triennale:

2 – 7 agosto: martedì – domenica, 11.00 – 16.30

Dal 23 agosto: martedì – domenica, 11.00 – 20.00





Orari Giardino Giancarlo De Carlo e Caffè in Giardino:

2 – 7 agosto e 23 – 28 agosto: martedì – domenica, 12.00 – 21.00

9 – 21 agosto: martedì – domenica, 11.00 – 21.00

Lunedì 15 agosto, apertura straordinaria: 11.00 – 21.00

Dal 30 agosto: martedì – domenica, 12.00 – 23.30

Informazioni

23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano

Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries

15 luglio – 11 dicembre 2022

Biglietti: 22 euro (intero) / 18 euro (ridotto) / 11 euro (studenti)

Il biglietto è valido dal suo acquisto fino alla chiusura dell’Esposizione per visitare le diverse sezioni anche in giornate tra loro diverse.

Prevendite: triennale.org e vivaticket.com

Informazioni per le prevendite: biglietteria Triennale, biglietteria@triennale.org

oppure T. +39 02 72434 208

V.A.