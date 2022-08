MONZA. NIDI COMUNALI: DA SETTEMBRE 40 POSTI IN PIÙ PER I PICCOLI 0-3 ANNI

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2022 – 17:14

(mi-lorenteggio.com) Monza, 3 agosto 2022 – A 30 giorni dall’insediamento della nuova Amministrazione il Sindaco Paolo Pilotto traccia la strada delle priorità affrontate nelle prime settimane, a partire dal potenziamento dei servizi educativi rivolti ai concittadini più piccoli.

“Avevo promesso un impegno particolare nell’individuare nuovi posti negli asili nido – spiega il Sindaco – sapendo bene che il riscontro a questo bisogno rappresenta un aiuto vero per le famiglie, oltre a costituire una misura di sostegno alla genitorialità nel suo complesso: anche così si risponde all’inverno demografico nel nostro Paese”.

40 posti in più in via Monviso 37. La soluzione definita in queste settimane per ridurre le liste di attesa consente di rendere fruibili a partire da settembre altre due aule, di cui una già arredata, nell’asilo nido di via Monviso, dove sono in corso le operazioni di arredo e di sistemazione degli spazi. In parallelo – grazie a una modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale, senza introdurre variazioni finanziarie – si è proceduto all’assunzione delle educatrici necessarie, attingendo da graduatorie aperte. Così, a partire da settembre, 40 bimbi della fascia 0-3 anni si aggiungeranno alla ventina che già frequentano l’asilo dallo scorso anno.

I temi caldi. Pilotto ha ricordato, inoltre, il lavoro intenso avviato con le Istituzioni del territorio – coordinate dalla Prefettura – per arrivare pronti ai grandi appuntamenti sportivi che attendono Monza nelle prossime settimane, a partire dall’avvio della stagione di calcio in serie A – con i conseguenti adeguamenti previsti sul fronte della viabilità e della sicurezza – e dal Gran Premio di Formula 1, che si disputerà l’11 settembre all’Autodromo Nazionale, pronto a festeggiare i suoi 100 anni di attività. La città si appresta a festeggiare questa ricorrenza anche con il tradizionale FuoriGP, la kermesse di musica e intrattenimento che coinvolge in un’atmosfera di festa l’intera città.

Cura e attenzione sono stata riservate ai quartieri, con l’obiettivo di coniugare i progetti di sviluppo già in corso con le necessarie opere di compensazione ambientale, costantemente monitorate nella loro realizzazione compiuta e matura.

Il nodo dei rifiuti. Il Sindaco, consapevole dei disagi che tuttora i cittadini lamentano relativi alla raccolta rifiuti e al lavaggio delle strade, ha confermato che sono in corso verifiche a più livelli sul nuovo appalto di igiene urbana avviato all’inizio dell’anno. Dopo la pausa estiva saranno esaminati i risultati delle analisi in corso per assumere eventuali nuovi provvedimenti.