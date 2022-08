Ultimo aggiornamento il 6 Agosto 2022 – 20:57

(mi-lorenteggio.com) Paullo, 6 agosto 2022 – Questa sera, intorno alle ore 18.50, lungo la SP 161, in località Conterico, un uomo di 30anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria moto cadendo rovinosamente a terra. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda in elicottero.

V. A.