Concluso il Sestriere Film Festiva 2022: i premiati

Ultimo aggiornamento il 7 Agosto 2022 – 7:18

(mi-lorenteggio.com) Sestriere, 7 giugno 2022 – Ieri sera si è conclusa la 12^ edizione SESTRIERE FILM FESTIVAL.

I VINCITORI:



CONCORSO CINEMATOGRAFICO

Vincitore Sestriere Film Festival 2022

La via incantata

di Francesco Fei

L’avventura si può vivere intensamente anche a poco più di 100 chilometri da Milano: ecco il messaggio di questo bel resoconto cinematografico che vede protagonisti due noti esperti di montagna che vanno alla ricerca di un sentiero dimenticato, nell’area naturale più estrema del Nord Italia, nel Parco nazionale della Val Grande.

Menzione Sestriere Film Festival 2022

A l’ombre du Chamlang

di Jérémie Chenal, Benjamin Védrines e Charles Dubouloz

Un reportage preciso e appassionante ci fa rivivere una grande avventura al cospetto delle montagne più alte della Terra.

Menzione Sestriere Film Festival 2022

S’Avanzada

di Francesco Palombo e Enrico Madau

La scoperta della Sardegna più inaspettata grazie all’impegno di giovani arrampicatori che riescono a svelare come l’alpinismo possa essere divertimento e avventura in luoghi solitamente noti per le bellezze marine.



CONCORSO FOTOGRAFICO

Vincitore Sestriere Film Festival 2022

Tramonto dal Nuvolau

di Mauro Bartolini

Questo spettacolare scatto ci dà l’idea della piccolezza dell’uomo di fronte all’immensità e alla bellezza della montagna. La Giuria ha deciso di premiare questa fotografia anche per la sua perfezione, in cui la vetta è al centro di una panoramica sognante.