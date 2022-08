Zinasco (Pavia). Incidente nella notte, deceduto 22enne

Ultimo aggiornamento il 7 Agosto 2022 – 7:36

(mi-lorenteggio.com) Zinasco, 7 agosto 2022 – Questa notte, poco prima delle ore 2.00, in via Belvaschi, tre giovani sono rimasti coinvolti in un incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento. Un 22enne è deceduto sul colpo, come riporta Areu, mentre, un 23enne e un 24enne sono stati soccorsi dai sanitari del 118, dai Vigili del Fuoco e dalla Polstrada, che ha fatto tutti i rilievi.

Un altro grave incidente, con un veicolo uscito di strada, con a bordo 4 giovani, è avvenuto pochi minuti prima delle ore 6.00, a San Martino Siccomario, lungo la strada provinciale per Mortara, sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, dopo esser usciti di strada.

