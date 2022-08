Il battesimo dei nuovi fedeli al congresso virtuale dei Testimoni di Geova: In migliaia partecipano anche dalla Lombardia

Ultimo aggiornamento il 7 Agosto 2022 – 19:34

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 agosto 2022 – Nei fine settimana di luglio e agosto si sta svolgendo online il congresso annuale dei Testimoni di Geova. Il tema dell’evento in corso in tutto il mondo è “Cercate la pace”. Vi stanno assistendo tra i 15 e i 20 milioni di persone inclusi gli oltre 37.800 fedeli e simpatizzanti della Lombardia.