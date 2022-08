Milano. 38enne ferito in via Bressanone a bottigliate

Ultimo aggiornamento il 7 Agosto 2022 – 19:45

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 agosto 2022 – Questa notte, intorno alle ore 1.20, in via Bressanone, 8, in zona Certosa, un uomo di 38 anni, è stato ferito a bottigliate, riportando serie ferite.

Soccorso da un’ambulanza della Rho Soccorso e da un’automedica, il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto è giunta anche la Polizia, che indaga, per ricostruire quanto avvenuto: l’uomo si trovava con la moglie su un bus e ha avuto un diverbio con alcuni ragazzi, degenerato nella violenta lite, che si sono dati alla fuga.

