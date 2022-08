Perché è importante dare valore ai membri della comunità delle criptovalute

Ultimo aggiornamento il 8 Agosto 2022 – 14:46

Milano, 8 agosto 2022 – La comunità è il cuore e l’anima di un progetto blockchain, fornendo una solida base che migliora drasticamente le probabilità di successo di un progetto. Le persone che fanno parte di una comunità aiutano a raccogliere fondi, creare video e mostrare ad altre persone come utilizzare le funzionalità della tecnologia.

I membri della community sono spesso le persone che organizzano meetup, rispondono a domande su Telegram e Discord o amplificano i contenuti sulle criptovalute su Twitter. I membri della comunità potrebbero contribuire con codice open source, creare app utilizzando la tecnologia di base o evangelizzare il progetto.

La forza dell’effetto rete di una comunità, inoltre, non è determinata solo dal numero di persone che compongono la comunità, ma dal legame tra i partecipanti e dal valore delle loro interazioni.

Le comunità di criptovalute e le blockchain

La natura decentralizzata della blockchain garantisce che nessuna singola entità o individuo abbia il controllo di un progetto. Invece, una comunità di individui diversi è al posto di guida, lavorando per portare avanti il ​​progetto.

Il futuro di qualsiasi blockchain dipende dalla promessa che sviluppatori impegnati e di talento manterranno la rete. Le comunità blockchain sono il volto dell’ecosistema, spiegando al mondo perché le persone dovrebbero usare una particolare catena e il suo valore per il mondo.

Una squadra di football americano ha 11 giocatori. Il “12° uomo” si riferisce ai tifosi della squadra, suggerendo che i tifosi hanno un ruolo nell’incoraggiare o motivare la loro squadra a vincere.

I membri di un progetto blockchain non si limitano a supportare il team, ma hanno un posto nel team. Le comunità hanno finanziato progetti, raccolto idee in crowdsourcing che si sono trasformate in aggiornamenti di prodotto e sviluppato relazioni a lungo termine che danno vita a un progetto.

Un progetto è la sua comunità e viceversa. Se concetti, prodotti, entità, che abbracciano tutti i settori, non solo all’interno dello spazio blockchain, intendono avere un vero impatto, dovrebbero prendere in considerazione la creazione di una comunità di supporto.

Perché coinvolgere le comunità

Affinché un progetto fiorisca e cresca, la sua comunità deve essere coinvolta e incoraggiata a incontrarsi, condividere idee e costruire. Ci sono molti modi in cui un progetto incoraggia la partecipazione.

Ad esempio, i programmi di tirocinio offrono ai membri più giovani di un’esperienza di apprendimento pratica della comunità. Un buon compito per uno stagista verde è aiutare a diffondere la consapevolezza su un progetto.

L’aspetto migliore delle comunità crittografiche è che la maggior parte ha barriere di accesso basse o assenti e fornisce un percorso chiaro a chiunque possa essere coinvolto e acquisire esperienza.

Grazie alla tecnologia blockchain, questi progetti sono diventati come startup in grado di raccogliere fondi in crowdsourcing. È capitalismo e libero mercato nelle loro forme più pure, senza burocrazia, regolamentazione e restrizioni governative. Questo nuovo sistema è ciò che consente ai progetti di realizzare il loro potenziale.

Le comunità crittografiche stanno anche spingendo ulteriormente l’evoluzione delle organizzazioni poiché le persone stanno sperimentando diversi modelli organizzativi e strutture di governance. L’industria sta accelerando l’innovazione in molti modi, non solo in termini di tecnologia.

Oggi le grandi aziende mettono tutte le loro risorse e la loro ricerca in ‘imprenditori’ e cercano di creare un ambiente di innovazione. Le grandi aziende dovrebbero invece guardare a come viene fatta l’innovazione nello spazio blockchain, dove le persone si riuniscono spontaneamente per risolvere problemi complessi insieme e costruire imprese del futuro.

Conclusione

In questo modo, le comunità crittografiche non sono importanti solo per l’industria crittografica. Stanno anche iniziando a influenzare il modo in cui opera il mondo intero, creando un modello per come voci diverse possono trasformare idee nuove e innovative in risultati tangibili a beneficio di tutti.

L. M.