Ultimo aggiornamento il 9 Agosto 2022 – 8:04

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 giugno 2022 – Un dodicenne è stato travolto e ucciso in sella alla sua bicicletta la notte scorsa in via Bartolini, una traversa di Viale Monte Ceneri, in zona Certosa, da un veicolo, il cui conducente non si è fermato. Inutili i soccorsi.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale che ha fatto tutti i rilievi e ha individuato il pirata della strada, la cui posizione è al vaglio delle inquirenti.

V. A.