Milano. Cinghiale che nuota nel Naviglio e in Darsena, posizionata gabbia

Ultimo aggiornamento il 9 Agosto 2022 – 8:12

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 agosto 2022 – Il cinghiale avvistato giovedì scorso nella Darsena di Milano, dove dovrebbe ancora trovarsi nelle acque del Naviglio Grande; per questo, il cinghiale è presumibilmente ancora presente nel canale allegato di scolo dell’Olona e i Vigili del Fuoco, con l’aiuto di Protezione Civile e Metropolitana Milanese, hanno piazzato una gabbia dal lato di via Gorizia, poco prima del ponte Alexander Lang, per catturarlo.

V. A.