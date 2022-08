IN ARRIVO UN AUTUNNO MITICO PER IL MORANDI DI LUGANO: TANTE STAR E SORPRESE IN PREPARAZIONE

Ultimo aggiornamento il 10 Agosto 2022 – 23:53

(mi-lorenteggio.com) Lugano, 10 agosto 2022 – La discoteca Morandi di Lugano si prepara ad un autunno pieno di sorprese ed eventi ad cardiopalma: Dal mitico Den Harrow al poliedrico Giorgio Prezioso, DJ Ross, Erika, per concludere poi con il mitico Bob Sinclar.

La riapertura invernale della discoteca Morandi sui preannuncia mitica, sia per gli ospiti previsti nell’arco dell’autunno, sia per la particolarità degli eventi.

La Direzione Artistica del locale ha puntato a diversificare gli eventi andando dal revival anni 80 con la figura storica della dance di quel periodo Den Harrow, per passare poi al mitico Giorgio Prezioso, stella di Radio Deejay e M2O, a DJ Ross il produttore di “Magic Box” che ha fatto ballare tutti noi negli anni 90, poi Erika la rossa tutto pepe sempre prodotta da DJ Ross e poi….il Principe di tutti i DJ Bob Sinclar.

Ma parlando con la proprietà del Morandi ne viene fuori uno scenario più ampio, perché le sorprese non si fermano qui, ma sembra che altri Artisti sono pronti a firmare per riempire il calendario autunno/inverno, Star di pari livello di quelli già citati ed eventi unici in esclusiva.

Insomma passare un week end al Morandi in autunno sarà d’obbligo e da martedì 16.Agosto si potranno acquistare i primi biglietti dei concerti citati, le prevendite saranno possibili alla Discoteca Morandi in via Trevano, 56 a Lugano dalle 17.30 alle 19.30, oppure al Bar Corners 2.0, dalle 18.00 alle 23.30 in via Bossi, 3 sempre a Lugano.