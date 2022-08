ALBOSAGGIA (SO). CADE ELICOTTERO: UN MORTO E FERITO 17ENNE

Ultimo aggiornamento il 10 Agosto 2022 – 21:26

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 10 agosto 2022 – Intorno alle ore 18.15, in un campo adiacente via Pavanini, un elicottero biposto, con a bordo un uomo di 60 anni e il figlio 17enne, per un’avaria è precipitato.

Sul posto sono giunti due elicotteri del Soccorso, uno proveniente da Bergamo e l’altro da Sondrio, oltre ad un’ambulanza della Croce Rossa di Sondrio e un’automedica.

Il pilota è deceduto sul colpo, mentre, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

V. A.