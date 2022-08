Milano, Gillian è rimasta senza i genitori a 13 anni. Lanciata raccolta fondi per aiutarla a crescere in Italia

Ultimo aggiornamento il 10 Agosto 2022 – 23:59

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 agosto 2022 – “Gillian è una ragazzina filippina di 13 anni, molto vicina alla mia famiglia. Ha perso in due anni entrambi i genitori. Il papà un mese fa ha avuto un malore sull’aereo per le Filippine ed è morto proprio con lei di fianco”.

Chiara La Rotonda ha così deciso di avviare, da Milano, una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare questa ragazza nella sua crescita.

“Il sogno del padre – scrive Chiara – era che la figlia potesse vivere in Italia per avere un futuro e noi vogliamo aiutarlo a realizzarlo, anche se lui non c’è più”.

“Ora – prosegue – Gillian è tornata in Italia e vive da una zia che riesce a malapena a coprire le spese dell’affitto senza il contributo del papà”.

“I fondi che raccoglieremo – spiega – verranno dati alla zia di Gillian per permetterle di finire gli studi e soprattutto per far sì che possa continuare a vivere in Italia”.

La raccolta è arrivata a 2.300 euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/un-aiuto-per-gillian