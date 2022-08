Rozzano. Diverbio tra automobilisti degenera e dall’auto spunta una spada da samurai

Ultimo aggiornamento il 10 Agosto 2022 – 11:05

Rozzano, 10 agosto 2022 – Al culmine di un diverbio stradale degenerato in una concitata lite, un uomo ha estratto dalla sua auto una “katana”, una tipica spada giapponese corrispondente ad una scimitarra lunga circa 1 metro. Il soggetto è stato immediatamente bloccato dalla Polizia Locale e denunciato per violenza aggravata privata e porto abusivo di arma atta ad offendere.

E’ quanto accaduto ieri sera in via Lambro a Quinto Stampi quando una pattuglia della Polizia Locale è dovuta intervenire per sedare una discussione che poteva finire male tra conducenti e passeggeri a bordo di due auto.

Prontamente giunti sul posto a seguito delle chiamate dei cittadini che segnalavano rumori molesti in strada, gli agenti si sono imbattuti in un gruppo di cinque soggetti di origine straniera coinvolti in un’accesa discussione che ha portato uno di loro ad estrarre dalla sua auto la katana per intimorire gli altri. La lite sarebbe scaturita da futili motivi legati ad una diverbio avvenuto poco prima.

Tutte e cinque le persone coinvolte nella disputa sono state bloccate e denunciate dagli agenti per rissa. Sulla scorta di quanto accertato, due di loro sono state denunciate anche per immigrazione clandestina mentre la katana è stata posta sotto sequestro.