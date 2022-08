Cusago. ZTL Piazza Soncino

Ultimo aggiornamento il 12 Agosto 2022 – 12:49

(mi-lorenteggio.com) Cusago, 12 agosto 2022. Si informa che a seguito dell’entarta in vigore della Ztl in tutta l’area della Piazza Soncino, i residenti e gli autorizzati possono effettuare la registrazione per richiedere l’accesso nella suddetta area.

Si ricorda che:

Per poter effettuare la registrazione è necessario caricare nel portale copia di un documento d’identità (patente o carta d’identità) e del libretto di circolazione del veicolo (il totale dei documenti non deve superare i 2 Mb).

A seguito della registrazione della targa la Polizia Locale provvederà ad effettuare le opportune verifiche e a validare l’autorizzazione. Il cittadino riceverà via mail l’approvazione o il diniego della richiesta da parte della Polizia Locale.

L’ufficio di Polizia Locale resta a disposizione di coloro che avessero necessità di supporto nella procedura di registrazione nei giorni di mercoledì dalle 11.00 alle 12.00 e sabato dalle 9.00 alle 11.00.

E’ possibile richiedere un appuntamento o ulteriori informazioni inviando una mail a: ztlcusago@comune.cusago.mi.it

V.A.