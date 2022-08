Lodi. Traffico ferroviario tornato regolare tra Livraga e Melegnano: uomo blocca treno e lancia pietre conto veicoli in autostrada, fermato con il taser

Ultimo aggiornamento il 12 Agosto 2022 – 15:08

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 12 agosto 2022 – Sulla linea Milano – Bologna AV, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato dalle ore 9:00 alle ore 10:20 per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari tra Livraga e Melegnano, è tornato regolare dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 50 minuti per 7 treni Alta Velocità.

Anche il traffico dei veicoli sull’autostrada A1 fra Lodi e Casalpusterlengo è rimasta bloccata per circa 40 minuti.

Colpa di un uomo che ha lanciato grosse pietre colpendo una ventina di veicoli.: 31 le persone coinvolte.

L’uomo viaggiava su un treno dell’alta velocità in direzione Milano: ha tirato il freno a mano bloccando il mezzo all’altezza di Borghetto Lodigiano ed è sceso lanciando pietre e oggetti contro le auto che transitavano sull’autostrada adiacente alla linea feroviaria.

