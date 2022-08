Gli ospiti del Comune per il Palio del 16 agosto: i politici

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2022 – 7:22

(mi-lorenteggio.com) Siena, 15 agosto 2022 – Questi gli ospiti del Comune di Siena per il prossimo Palio del 16 agosto.

Sen. Tiziana Nisini – Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Sen. Pierpaolo Sileri – Sottosegretario al Ministero della Salute

Sen. Matteo Salvini

S.E. Dror Eydar- Ambasciatore di Israele in Italia

S.E. Yael Rubinstein – Ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite

S.E. Stefano Gatti – Inviato speciale per la sicurezza alimentare del Ministero degli Affari Esteri

S.E. Armando Barucco – Ambasciatore Italiano in Marocco

Wang Wengang – Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

On. Guglielmo Picchi

On. Mario Lolini

On. Vittorio Sgarbi

On. Susanna Ceccardi

Sen. Manuel Vescovi

On. Claudio Scajola – Sindaco di Imperia

Eugenio Giani – Presidente Regione Toscana

Massimo Ambrosetti – Direttore Agenzia Cyber sicurezza del Governo

Arturo Galansino – Direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze

Pierdavide Lecchini – Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute

Redazione