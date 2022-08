Valmasino. Incidente per un alpinista: è caduto dalla cresta sul ghiacciaio riportando lesioni e traumi

Ultimo aggiornamento il 16 Agosto 2022 – 14:48

(mi-lorenteggio.com) VALMASINO (SO), 16 agosto 2022 – Intervento stamattina, mercoledì 16 agosto 2022, al Passo Cecilia, verso il monte Disgrazia, a una quota di 3200 metri. Poco dopo le 7:00 un alpinista è caduto dalla cresta sul ghiacciaio e ha riportato lesioni e traumi. Sul posto era già presente una guida alpina e soccorritore della VII Valtellina – Valchiavenna, che ha subito allertato il 112. La centrale ha mandato l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e ha attivato le squadre territoriali del Soccorso alpino; pronta in piazzola una squadra di tecnici della Stazione di Valmasino. L’intervento è finito in poco più di un’ora.

