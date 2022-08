Lissone. In città due nuove aree di sgambamento per cani, ecco dove sono

Ultimo aggiornamento il 23 Agosto 2022 – 14:14

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 23 agosto 2022 – Sono terminati i lavori di realizzazione e allestimento di due nuove aree riservate ai cani nella città di Lissone. Da venerdì 19 agosto presso le aree verdi comunali in via Deledda e via Sala sono a disposizione della cittadinanza due spazi dedicati agli “amici a quattro a zampe”.

Le aree attrezzate hanno una superficie di circa 500 metri quadrati ciascuna, dotate entrambe di panchine, fontanelle, cestini porta rifiuti e attrezzature per “agility dog”. L’area in via Deledda è divisa in due zone, una destinata ai cani di grande dimensione e una per cani di piccola taglia.

In questi spazi recintati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza alcuna restrizione di guinzaglio, sotto vigile costante responsabilità dei proprietari o detentori. Al fine di mantenere i luoghi puliti e decorosi, anche all’interno dell’area sgambamento permane l’obbligo di raccogliere le deiezioni.

Le due aree cani recentemente inaugurate si aggiungono alle altre tre presenti sul territorio lissonese: in via Caravaggio,in viale Martiri della Libertà – via Botticelli e in via Dei Platani.

Le due nuove aree cani, realizzate in via Deledda e in via Sala, sono parte del progetto “Riqualificazione delle aree verdi con creazione di spazi per lo sport e la socializzazione intergenerazionale” redatto dal settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Lissone, inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023. Oltre alla creazione dei due spazi riservati ai possessori di animali domestici, il progetto di riqualificazione ha compreso altre tipologie di interventi sul territorio comunale: la realizzazione di un campo multisport (basket e calcetto) nel parco tra via Fermi, via Archimede, via Torricelli e il completamento dell’area giochi presso il giardino pubblico di via Pestalozzi. Ammesso al bando di Regione Lombardia denominato “Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo”, il progetto “Riqualificazione delle aree verdi comunali per lo sport e la socializzazione” del Comune di Lissone ha ottenuto nel suo insieme un finanziamento regionale di 200.000 euro per la realizzazione degli interventi. Per la copertura del costo complessivo del progetto, pari a 220.000 euro, la restante quota di 20.000 euro è stata cofinanziata dall’Amministrazione Comunale.