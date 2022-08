Power Fever: al via la campagna abbonamenti 2022/2023 per l’Allianz Powervolley Milano

Ultimo aggiornamento il 30 Agosto 2022 – 18:45

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2022 – L’Allianz Powervolley Milano lancia ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023. “Power Fever” è il claim che accompagnerà il team meneghino nel proprio percorso in Superlega e che contraddistinguerà la prima stagione al 100% sotto la Madonnina nell’era post Covid. Power Fever è un invito per tornare a godersi l’evento dal vivo dalle tribune del bellissimo impianto dell’Allianz Cloud.

Brochure “Power Fever”: https://bit.ly/PowerFever

DEADLINE PRELAZIONE ABBONATI 2021/2022

Per poter sottoscrivere l’abbonamento stagionale 2022/2023 con la prelazione sarà necessario effettuare l’acquisto online a partire da martedì 30 agosto fino al 5 settembre, dopo tale data rimarrà la possibilità di acquistare un abbonamento a prezzo intero con l’avvio della vendita libera.

Quest’anno Powervolley Milano ha dedicato ai suoi tifosi la possibilità di scegliere tra due tipologie di abbonamento:

L’abbonamento REGULAR che dà diritto all’accesso per tutte le partite casalinghe di regular season;

che dà diritto all’accesso per tutte le partite casalinghe di regular season; L’abbonamento MAXI che comprende tutte le gare casalinghe di regular season, i Play Off scudetto, i Play Off Challenge Cup e l’eventuale quarto di finale di Coppa Italia.

MODALITA’ DI ACQUISTO ABBONATI 2021/2022

Per poter usufruire del proprio diritto di prelazione (fino al 05/09/2022) sarà necessario recarsi online sul sito di www.midaticket.it (https://ticket.midaticket.it/powervolleymilano/Events) nell’area riservata a Powervolley Milano e procedere secondo le istruzioni indicate.

VENDITA LIBERA

A partire dalle ore 17:00 di lunedì 5 settembre ci sarà la possibilità per tutti di sottoscrivere un abbonamento per la stagione 2022/23, attraverso il portale online di MidaTicket (link https://ticket.midaticket.it/powervolleymilano/Events)





SETTORE REGULAR MAXI 1° ANELLO – TRIBUNA LIDO 300 € 400 € 1° ANELLO – TRIBUNA STUPARICH 300 € 400 € 1° ANELLO – CURVA CREMOSANO/ELIA 200 € 260 € 2° ANELLO – TRIBUNA STUPARICH 150 € 210 € 2° ANELLO – CURVA CREMOSANO/ELIA 100 € 140 €

MODALITA’ DI ACCESSO

L’accesso all’impianto avverrà secondo le disposizioni vigenti in materia di disputa delle manifestazioni sportive della stagione 2022/23 e alla relativa presenza di pubblico nei palazzetti. Eventuali modifiche e/o aggiornamenti stabiliti dalle Autorità governative nazionali e/o regionali e/o dai competenti Organismi sportivi saranno tempestivamente comunicate agli abbonati da Powervolley Milano.

NOTE

In caso di furto, smarrimento o deterioramento, in base alle leggi vigenti, la tessera abbonamento non potrà essere sostituita.