BAM – Biblioteca degli Alberi Milano | WORKSHOP KIDS & ADULTS Mandala vegetali – Domenica 4 settembre

Ultimo aggiornamento il 30 Agosto 2022 – 18:42

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2022 – Domenica 4 settembre prosegue il ciclo mensile di workshop gratuiti dedicati alla botanica ideato da BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, con un focus sui mandala. In omaggio a questo disegno simbolico, che nell’induismo e nel buddismo rappresenta l’universo e la cui creazione ha come obiettivo non tanto il risultato finale quanto il piacere e la serenità del gesto, BAM propone due laboratori per i più piccoli e uno per adulti suddivisi per fasce di età. Si inizia al mattino con due Workshop Kids per bambini dai 3 ai 6 anni (ore 10.00-11.00) e dai 7 agli 11 anni (ore 11.30-12.30), per proseguire nel pomeriggio con il Workshop Adults (ore 15.30-16.30).

Nel corso di ogni singolo laboratorio i partecipanti saranno coinvolti alla scoperta della biodiversità di BAM dagli operatori di Associazione Altrementi, per osservare e scegliere foglie e altri elementi naturali presenti nel Parco, che potranno poi utilizzare per la realizzazione di mandala vegetali individuali o di gruppo. I laboratori offriranno ai partecipanti l’occasione di allenare la capacità di osservazione, misura e cooperazione e agli adulti di sviluppare concentrazione, ritrovare armonia, tranquillità e rilassamento, favorendo la creatività e l’espressione delle emozioni.

Tutti gli appuntamenti del palinsesto culturale di BAM sono sempre gratuiti su registrazione.

Info e prenotazioni su www.bam.milano.it

