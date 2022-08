FIORELLA MANNOIA: GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE IN CONCERTO A MILANO – CASTELLO SFORZESCO

Ultimo aggiornamento il 30 Agosto 2022 – 18:39

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2022. Fiorella Mannoia arriva in concerto a MILANO GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE nella splendida cornice del CASTELLO SFORZESCO con “LA VERSIONE DI FIORELLA TOUR – ESTATE”.

I concerti estivi fanno seguito al tour che in primavera Fiorella Mannoia ha portato in scena nei teatri con la sua band per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”.

Il tour prende il nome dal programma che Fiorella ha condotto su Rai 3 in seconda serata dall’ottobre scorso fino a marzo.

Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

Queste il calendario dei prossimi appuntamenti del tour estivo organizzato da Friends & Partners:

6 settembre VERONA Festival della Bellezza – Teatro Romano

8 settembre MILANO Castello Sforzesco

9 settembre MODENA Festa Unità – Arena del Lago (ingresso gratuito)

10 settembre SANTO STEFANO BELBO (CN) – Piazza Umberto I

13 settembre CODIGORO (FE) – Campo Sportivo Codishow

Questi i prossimi appuntamenti teatrali nel mese di ottobre:

5 ottobre MONTECATINI Teatro Verdi

7 ottobre GROSSETO Teatro Moderno

8 ottobre LIVORNO Teatro Goldoni

Redazione