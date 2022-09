Il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, si congratula con il nuovo presidente di Arexpo, Alberto Grando

Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2022 – 17:36

(mi-lorenteggio.com) Rho, 1 settembre 2022 – Il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, si congratula con il nuovo presidente di Arexpo, auspicando piena collaborazione con lui e con tutto il Cda, e rinnova il proprio ringraziamento al rhodense Giovanni Azzone che per sei anni ha ricoperto il ruolo ora affidato al professor Alberto Grando.



L’assemblea degli azionisti di Arexpo, a cui il sindaco Orlandi ha partecipato questa mattina, ha formalizzato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società che rimarrà in carica per il prossimo triennio. Alla presidenza è stato designato Alberto Grando, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese al dipartimento di Management e Tecnologia dell’Università Bocconi. Nel ruolo di amministratore delegato è stato confermato Igor De Biasio che già svolge questo incarico dal 2019. Fanno parte del nuovo CdA anche Enrica Baccini, confermata in questo ruolo; Giovanna Della Posta e Massimiliano Tarantino che entrano per la prima volta nel CdA di Arexpo.