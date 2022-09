Dall’8 all’11 settembre torna la festa popolare di Rifondazione Comunista Milano – PROGRAMMA

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2022 – 22:45

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2022 – Da giovedì 8 a domenica 11 settembre 2022, nel parco delle Cascine di Chiesa Rossa torna la Festa Popolare di Rifondazione Comunista di Milano. “Pace, lavoro e Costituzione” è il titolo scelto per l ‘edizione 2022 che si colloca in piena campagna elettorale. Presenti domenica 11 settembre alle 19.30 anche Luigi De Magistris, Maurizio Acerbo, segretario nazionale del partito e Manon Aubry parlamentare francese della Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) guidata da Jean Luc Melenchon.

La kermesse, nel formato tradizionale dibattiti- buona musica – buon cibo è anche la prima occasione per presentare insieme i candidati e le candidate di Unione Popolare per Camera e Senato dei collegi di Milano e provincia.

Si comincia giovedì 8 settembre alle 18.00 con l’apertura ufficiale e il dibattito “Un anno di Sala. Milano esempio per il Paese?” con Gabriele Mariani, portavoce di Milano in Comune e i candidati e le candidate di Unione Popolare.

Venerdì 9 settembre si parla di Europa, guerra e pace con Francesca Fornario, conduttrice della trasmissione Un giorno da Pecora, Giuseppe Mazza, docente di comunicazione e Hazal Koyouncuer, portavoce comunità curda Milano.

Sabato 10 dicembre dalle 10.00 alle 16.00 è in programma il seminario internazionale “Work smarter not harder. E pagato il giusto!” organizzato in collaborazione con il Partito della Sinistra Europea. Tema della giornata come lo smart working sta cambiando il modo di lavorare e lo Skyline delle grandi città nell’era post pandemica.

Redazione