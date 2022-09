Il cantante AKA 7even in visita ai piccoli pazienti del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato.

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2022 – 17:29

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2022– Oggi pomeriggio il cantautore italiano AKA 7even ha fatto visita ai giovani degenti del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato), regalando loro un momento di gioia e spensieratezza. Un evento, promosso da GSD Foundation, la fondazione non profit del Gruppo San Donato, che propone, tra le sue attività, anche progetti dedicati all’umanizzazione delle cure. Il giovane cantante ha intrattenuto con la sua chitarra i piccoli pazienti, cantando i suoi successi musicali e regalando loro un pomeriggio di grande divertimento.

“Sono molto grato per aver avuto la possibilità di trascorrere del tempo insieme a questi piccoli eroi. È stata una giornata ricca di sorrisi ed emozioni per tutti: la musica si rivela uno strumento fondamentale per trasmettere un forte messaggio di speranza verso chi, come questi giovani pazienti, lotta tutti i giorni. Poter vedere anche solo un piccolo sorriso sui loro volti mi ha riempito di gioia, so cosa significa passare giornate in un letto di ospedale e so quanto piccoli gesti come questo possano portare felicità a questi bambini.” ha dichiarato l’artista AKA 7even.

Redazione