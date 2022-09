Milano. Nasce la Banca delle Visite PET, il circuito solidale ideato per donare prestazioni mediche agli animali domestici bisognosi,

Ultimo aggiornamento il 8 Settembre 2022 – 17:19

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2022 – Venerdì 9 settembre, presso la sede di Aon, in via Ernesto Calindri 6, alle ore 11.00 verrà presentata La Banca delle Visite PET, il circuito solidale ideato per donare prestazioni mediche agli animali domestici bisognosi, aiutando chi non riesce a prendersi cura tempestivamente del proprio fedele amico nei momenti di difficoltà. Un progetto nato dall’incontro tra Banca delle Visite Onlus, Fondazione già operante su tutto il territorio nazionale per la tutela del diritto alla salute per i più bisognosi, e Audens srl, azienda già attiva nel mondo animale con iniziative solidali e con l’ideazione della medaglietta salvavita AIDmyPET, un passaporto sanitario digitale in 5 lingue sempre a portata di collare.

Banca delle Visite PET ha subito suscitato l’interesse di ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, che dal 1871, con grande sensibilità, opera nel territorio a tutela dei nostri amici a quattro zampe e che ha accolto con entusiasmo il progetto conferendo il proprio patrocinio e operando attivamente allo sviluppo dello stesso attraverso le strutture ambulatoriali presenti nei rifugi.

Con oltre 64 milioni di presenze in casa, l’Italia è al secondo posto in Europa per numero di animali domestici, di cui il 77% è considerato dai proprietari al pari di un membro della famiglia. Non sempre però i nostri amici PET sono curati tempestivamente, specie in un momento come l’attuale, che vede 12 milioni di Italiani alle prese con situazioni di povertà sanitaria causa di rinuncia a cure mediche e visite di prevenzione.

L’intento comune è quello di generare una spinta solidale di valore assistenziale-sanitario, rispondendo a un bisogno sociale sentito: numerose ricerche confermano infatti l’evoluzione del rapporto tra persone e animali domestici orientato alla cura, alla salute e al benessere. Un’iniziativa che vuole rappresentare anche un supporto concreto per contrastare l’abbandono e per sostenere in particolare gli utenti fragili per i quali la vicinanza di un animale può alleviare una condizione di vita che spesso porta allo sviluppo di alcune patologie della sfera psichica, come ansia e depressione, rappresentando spesso l’unica compagnia quando si è soli o impossibilitati a muoversi da casa come malati e anziani.

Il circuito sarà attivo inizialmente presso alcuni centri veterinari convenzionati che metteranno a disposizione visite ed esami solidali e gradualmente sarà esteso su tutto il territorio nazionale con l’ampliamento delle strutture aderenti.

Fondamentale il supporto dei Soci Fondatori di Banca delle Visite Onlus, fondazione nata nel 2015, ovvero Mutua MBA, Health Italia S.p.A. ed Health Assistance S.c.p.A. che mettono a disposizione tutta l’esperienza e il sostegno a garanzia del buon funzionamento della Banca Delle Visite PET.

Tra gli sponsor si annoverano già importanti brand e aziende come Monge, Aon, che si ringrazia per l’organizzazione della conferenza stampa, Innovet Italia, K-LASER, KPET, F.N.T. Federazione Nazionale Toelettatori e molte altre realtà legate al mondo PET.

Patrocinatori del progetto oltre ENPA, Consumerismo Onlus e Patto per la Salute Sostenibile.

L’iniziativa coinvolgerà anche le Amministrazioni che potranno patrocinare Banca delle visite Pet in qualità di Comune amico PET di cui il Comune di Mogliano Veneto, rappresentato per l’occasione dal Dr. Aldo Giovannella medico veterinario autore del libro “Primo soccorso per il mio cane”, ne è un virtuoso esempio.