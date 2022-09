Incidente tra San Vito e Bestazzo lungo la Provinciale tra Gaggiano e Cisliano, elisoccorso in azione

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2022 – 11:15

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 13 settembre 2022 – Stamane, intorno alle ore 8.45, lungo la Strada Provinciale 236, nel tratto tra San Vito di Gaggiano e Bestazzo, è avvenuto un grave incidente stradale con l’investimento di una persona in bici. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e sono giunte due ambulanze, oltre alle forze dell’ordine. Per permettere le operazioni di soccorso il traffico è stato temporaneamente bloccato dalle forze dell’ordine, intervenute sul posto, fatto che ha causato disagi alla viabilità del territorio.

La persona ferita, un uomo di circa 50 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza.

V. A.