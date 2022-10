Ceriano – ESTRATTI D’OPERA DE “IL BARBIERE DI SIVIGLIA”

(mi-lorenteggio.com) Ceriano, 22 ottobre 2022. Con il patrocinio del Comune di Saronno e del Comune di Ceriano Laghetto

i musicisti e cantanti Italian Opera Ensemble

presentano

Estratti d’aria d’opera de “Il Barbiere di Siviglia”

Domenica 23 ottobre 2022

ore 15.00/ replica ore 17.00

presso il teatro Prealpi

piazza Prealpi 1, Saronno (Va).

Biglietti in vendita presso i negozi Ottica Bergamini in Corso Italia 135 e Via P.L. Monti 15/A – Saronno

Il ricavato andrà a sostegno dell’Associazione A.G.R.E.S. Onlus