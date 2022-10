WELFARE. FESTIVAL DEI BENI CONFISCATI, A CASA CHIARAVALLE UNA PIANTA PER MORVILLO E LOI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2022 – Domani, domenica 23 ottobre, alle ore 11, a Casa Chiaravalle, in via Sant’Arialdo 69, nell’ambito del Festival dei beni confiscati, sarà posata una pianta di farnia per ricordare il sacrificio di Francesca Morvillo, magistrata e moglie di Giovanni Falcone, ed Emanuela Loi della scorta di Paolo Borsellino, uccise nelle stragi di Capaci e via D’Amelio di cui ricorre il trentesimo anniversario.



Interverranno l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, la referente di Libera Milano Lucilla Andreucci e Valerio Cappello del G09ruppo Carabinieri Forestale di Milano.