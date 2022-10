Powervolley Milano. Big match per Milano: al PalaPanini per il confronto con Modena

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 22 ottobre 2022. – Big match in vista. Modena per l’Allianz Powervolley Milano. Dopo la vittoria casalinga su Siena, la squadra di coach Piazza si prepara a scendere di nuovo in campo per la quarta giornata di campionato, prevista domani alle ore 15.30 al PalaPanini di Modena. Avversario sul cammino dei meneghini sarà la Valsa Group per un confronto dai contorni sempre speciali, come spesso accaduto negli ultimi anni quando le due compagini si sono affrontate senza esclusioni di colpi.

L’iniezione di fiducia con la vittoria 3-0 sui toscani domenica scorsa, ha ritemprato l’ambiente meneghino affrontando un’altra settimana in palestra all’insegna del lavoro per costruire giorno dopo giorno la crescita del gruppo e la propria conseguente consapevolezza, con particolare attenzione alla pericolosità e alle insidie del campionato italiano, perché anche quelle partite che, sulla carta, possono sembrare più facili in realtà non lo sono. Un concetto base che Piano e compagni certamente non hanno mai sottovalutato, ma che va interiorizzato passo dopo passo, soprattutto se ci si prepara ad un big match affascinante come quello con Modena. Mai come negli ultimi anni le due squadre si affrontano a viso aperto, Modena rimane una squadra molto pericolosa come ha dimostrato l’avvio di stagione, nonostante le due sconfitte subite prima con Padova al tie break e poi con Civitanova domenica scorsa, la sfida entusiasmante con Piacenza ha dato lustro alla compagine emiliana. D’altronde al PalaPanini, nomi noti come Ngapeth, Bruno e il turco Lagumdzija, di certo vorranno regalare al loro pubblico un riscatto morale e sportivo importante. Non si farà intimorire certamente l’Allianz Powervolley desiderosa di proseguire la sua corsa in campionato cavalcando l’onda di entusiasmo che le ultime partita hanno portato.

DICHIARAZIONI – Paolo Porro (Allianz Powervolley Milano): «Abbiamo disputato tre partite: mentre con Cisterna non abbiamo dato il meglio di noi, con Monza e Siena abbiamo giocato molto bene e questo ci ha permesso di accrescere la fiducia in noi stessi, anche in allenamento stiamo crescendo tanto. Modena sarà molto carica, soprattutto dopo la sconfitta con Civitanova la scorsa settimana, avrà voglia di riscatto; poi il fattore campo è sicuramente un punto a loro favore. Noi però abbiamo fiducia e siamo carichi per affrontare la partita al meglio».

PRECEDENTI: Le due squadre si sono incontrate già 25 volte. 5 successi per Milano e 20 per Modena.

EX: Elia Bossi a Milano Power nel 2018/2019; Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/2015; Matteo Piano a Modena nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; Paolo Porro a Modena nel 2020/2021.

A CACCIA DI RECORD

In carriera Regular Season: Earvin Ngapeth – 25 attacchi vincenti ai 2000, – 2 muri vincenti ai 200 (Valsa Group Modena); Matteo Piano – 4 ace ai 100 (Allianz Milano).

In carriera: nessuno.

COME VEDERE LA PARTITA: La partita sarà visibile sul sito Volleyballworld.tv a partire dalle ore 15:30

PROBABILI FORMAZIONI

Valsa Group Modena: Bruno – Lagumdzija, Stankovic – Krick, Ngapeth – Rinaldi, Gollini (L). All. Giani.

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Loser – Piano, Ishikawa – Ebadipour, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Florian – Cappello. Terzo Arbitro: Turtù.

Impianto: PalaPanini di Modena.