Violazioni dei diritti umani in psichiatria. Mostra del Comitati del Cittadini per i Diritti Umani inaugurata a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2022 – Inaugurata venerdì sera a Milano la mostra multimediale “Controllo sociale e psichiatria: violazioni dei diritti umani” nella consueta sede del Palazzo di Giureconsulti, a due passi dal Duomo.

La mostra è costituita da una serie di pannelli e di documentari audiovisivi, e ripercorre il passato e il presente della psichiatria con dati oggettivi e ben documentati. Rispetto alle edizioni passate, è stata aggiunta una postazione video da cui vedere alcune delle interviste realizzate dal vicepresidente del CCDU ad alcune vittime di abusi psichiatrici e a diversi professionisti del settore. Il presidente del CCDU ha fatto gli onori di casa, cedendo poi la parola agli ospiti.

Carmela Rozza, Consigliere della Regione Lombardia e membro della Commissione Sanità, ha voluto allertare il pubblico sull’attuale tendenza a depotenziare le strutture territoriali di prevenzione – psicosociali o di salute mentale – col risultato d’incentivare il ricovero, e ha chiesto al mondo delle associazioni di mobilitarsi per porre fine a questo degrado.

La psicologa e psicoterapeuta familiare Adriana Azevedo ha non ha solo ricordato l’importanza di affermare i diritti umani in ambito salute mentale, come sanciti da diverse risoluzioni delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea, ma ha insistito sulla concreta fattibilità della cosa, come evidenziato dalla sua pratica quotidiana.

Il filo conduttore della mostra è infatti il rispetto dei diritti umani e la necessità di porre fine alle pratiche coercitive, come richiesto dalle autorità internazionali. Il tema sarà ulteriormente approfondito martedì 25, nell’ambito della mostra, nel corso del convegno “180 – una riforma incompiuta” col contributo di avvocati e professionisti della salute mentale.

Al Palazzo dei Giureconsulti

P.za dei Mercanti, 2 – Milano

Apertura mostra: dal 21 al 25 ottobre

Orario continuato: 9:30 – 19:00

Convegno “180 – una riforma incompiuta” 25 ottobre h 17:30

Ingresso gratuito