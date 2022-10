Buccinasco. Associazione Tom&Jerry

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 23 ottobre 2022.



Carissimi Amici di Tom & Jerry,

come state?

Noi abbiamo delle belle notizie da raccontarvi e una fantastica iniziativa che anche quest’anno è tornata per aiutarvi ad aiutarci.



Finalmente la torrida e lunghissima estate di quest’anno è finita. Non è stato facile per noi, le passeggiate erano più brevi del solito, sempre alla ricerca di un po’ di ombra, e aspettavamo tutto il giorno che, con il calare del sole, la temperatura ci desse un po’ di tregua. È stato un periodo difficile, anche perché le adozioni erano rallentate ed eravamo tutti un po’ sconsolati.



Ed ecco la bella notizia: da inizio settembre le adozioni sono ripartire alla grande e ben 23 di noi sono andati a casa. Sì, avete letto bene, 23: è un numero grandissimo e bellissimo. 14 quattro zampe stanno facendo felici le fusa nelle loro nuove famiglie e 9 non trattengono più la coda dalla felicità.



E noi che siamo rimasti? Beh, noi ci crediamo sempre e aspettiamo fiduciosi.

Certo, abbiamo sentito alcuni dei volontari che ogni giorno si prendono cura di noi parlare a bassa voce e, se abbiamo capito bene, sono un po’ preoccupati.

Dicono che sta arrivando il freddo e che quest’anno sarà tutto un po’ più difficile del solito, perché per scaldarci, purtroppo, non basterà il calore del loro affetto e nemmeno tante coperte appallottolate nelle nostre cucce. Abbiamo capito che il riscaldamento costerà molto di più e abbiamo paura delle giornate sempre più corte e rigide e delle notti in cui tutto ghiaccia e noi rimaniamo soli e infreddoliti.

Però abbiamo ascoltato bene bene e abbiamo sentito che anche quest’anno potremo essere tutti fortunatissimi: noi e voi!



Come? Con la super lotteria di Tom & Jerry! Pare che sia anche molto semplice e divertente: voi acquistate i biglietti, potete vincere dei meravigliosi premi e noi staremo al calduccio.

Questo sì che è darci una zampa.

Cosa dite? Siete già pronti ad aiutarci e volete qualche informazione in più? Eccole!



Avete tre modi per prendere i biglietti: passando in rifugio da noi tutti i giorni dalle ore 16 alle 18. Ci trovate a Buccinasco (MI), in Via dei Lavoratori 2/H scrivendoci una mail al nostro indirizzo info@tomejerry.org mandando un messaggio al numero di telefono 3478644632

Potrete scegliere un singolo biglietto a 2€ oppure ben tre a 5€.



Fossimo in voi non ci faremmo fuggire l’occasione, anche perché sentite un po’ alcuni dei premi ci sono in palio:

1° premio SMART TV SABA 24” – HD/Wi-Fi

2° premio TABLET GALAXY A7 LITE

3° premio SMARTPHONE OPPO A15

E via così per 15 fortunatissimi vincitori, ma gli altri premi non ve li spoileriamo.



Sappiamo che possiamo contare su di voi e solo all’idea che in tanti ci aiuterete ci si scalda già anche il cuore.

Intanto rimaniamo qua a sognare la nostra famiglia, sappiamo che per ciascuno di noi esistono la persona e la casa giuste, speriamo solo di incontrarle presto e che poi sia davvero per sempre.



Vi abbiamo detto tante cose ma ne manca una davvero importante: grazie, grazie, grazie! Perché siete voi che rendete possibile tutto quello che abbiamo: arrivare in rifugio, trovare degli incredibili volontari che si prendono cura di noi e, la cosa più bella, andarcene. Perché certo, qua si sta un gran bene, ma in famiglia, beh… in famiglia è tutta un’altra cosa. Non smettete mai!



Vi mandiamo un saluto pieno di amore, fusa e code felici da tutti noi di Tom & Jerry!



