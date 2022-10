11^ Giornata Campionato Serie A di Salvatore Lanno

Vittoria Inter all’ultimo secondo. Milan poker al Monza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 ottobre 2022. Partita al cardiopalma per l’Inter e i suoi tifosi al “Franchi” contro la Fiorentina. Neroazzurri dopo essere passati in vantaggio per 2 a 0 già al quart’ora dell’inizio della partita, si fanno acciuffare: prima 2-2 e poi 3-3 al 90’minuto. Ma al 95’ a tempo praticamente scaduto Mkhitaryan porta la sua squadra in vantaggio; finale 3-4. Partita molto dura e a tratti nervosa soprattutto a centrocampo; ottima doppietta per Lautaro Martinez.

Il Milan cala uno strepitoso poker al Monza che non può nulla sulla superiorità dei rossoneri. La squadra di casa gestisce la partita senza particolari difficoltà, determinati ad arrivare prima sulla palla dimostrando una preparazione atletica molto buona. La doppietta di uno scatenato Braim Diaz porta il Milan al primo posto in classifica. Il Monza torna a casa sconfitto ma con un goal spettacolare di punizione di Ranocchia.

Vittoria anche della Juventus che liquida uno sterile Empoli con un secco 4 a 0. La squadra di Allegri continua la risalita in classifica dopo alcune giornate opache. Vittoria anche della Salernitana sullo Spezia per 1-0.

Occhi puntati sui match Atalanta-Lazio e Roma Napoli. Importanti i risultati di queste partiche che potrebbero modificare le prime posizioni della classifica.

Venerdì 21/10

Juventus-Empoli 4-0

8° Kean, 56° McKennie, 82° 94° Rabiot

Sabato 22/10

Salernitana-Spezia 1-0

48° Mazzocchi

Milan-Monza 4-1

16° 41° Diaz, 65° Origi, 70° Ranocchia, 84° Leao

Fiorentina-Inter 3-4

2° Barella, 15° Martinez, 33° Cabral, 60° Ikone, 73° Martinez, 90° Jovic, 95° Mkhitaryan

Domenica 23/10

Udinese-Torino

Bologna-Lecce

Atalanta-Lazio

Roma-Napoli

Lunedì 24/10

Cremonese-Sampdoria

Sassuolo-Verona

CLASSIFICA

Napoli 26

Milan 26

Atalanta 24

Roma 22

Lazio 21

Udinese 21

Inter 21

Juventus 19

Salernitana 13

Sassuolo 12

Torino 11

Empoli 11

Fiorentina 10

Monza 10

Spezia 9

Lecce 8

Bologna 7

Verona 5

Cremonese 4

Sampdoria 3