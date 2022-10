Omicidio a Cornaredo: 45enne ferito da due colpi di arma da fuoco e deceduto in ospedale.

(mi-lorenteggio.com) Cornaredo, 24 ottobre 2022 – Ieri, intorno alle ore 23.30, in piazza Libertà, un uomo di 45 anni, magrebino e con precedenti, è stato soccorso dai sanitari, intervenuti allertati da alcuni residenti, dopo aver sentito alcuni spari. L’uomo è stato trovato in auto con in mano un coltello, ferito gravemente da due colpi di arma da fuoco, uno al petto e uno all’addome. Trasportato in ospedale in codice rosso al San Carlo, l’uomo è deceduto. L’omicidio sarebbe avvenuto a seguito di un litigio in un bar con una donna. In corso le indagini per risalire all’autore e al movente.