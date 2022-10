Milano. Molestie in metropolitana, due arresti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2022 – Due persone sono state arrestate per violenza sessuale in due distinti episodi. Il primo è accaduto ieri quando un italiano di 27 anni ha molestato una quattordicenne che era in compagnia del padre. L’uomo e il personale dell’Atm lo hanno bloccato in attesa degli agenti che l’hanno arrestato per violenza sessuale. Il secondo è accaduto stamani sempre alla fermata Duomo dove agenti della Polfer in borghese hanno arrestato un italiano di 30 che ha molestato una ragazza di 24.

Redazione