UNA SENSORY ROOM PER GLI ANZIANI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI CUSANO MILANINO

(mi-lorenteggio.com) Cusano Milanino, 24 ottobre 2022. Partecipano gli ospiti anziani del Centro Polifunzionale per Anziani di Cusano Milanino – gestito da Sereni Orizzonti – ad un progetto di stimolazione sensoriale imbastito in una ‘Sensory Room’.

«La nostra utenza è varia, ma spesso assistiamo ospiti con difficoltà di comunicazione, disturbi del comportamento e deficit cognitivo» – dichiara Federica Cuscona, direttrice della struttura – «Per questo motivo abbiamo dato avvio alla Sensory Room, che va a stimolare le capacità sopite dei nostri ospiti, aiutandoli a recuperare alcune importanti funzioni sensoriali».

Il progetto prevede l’allestimento di una stanza in cui è possibile interagire con luci, di diversa tipologia e intensità, musiche e profumi. Grazie all’aromaterapia, infatti, è possibile collegare odori e ricordi; e grazie al gioco visivo prodotto sulle pareti è possibile stimolare la vista e attraverso i repentini e studiati cambiamenti cromatici. Questo insieme di stimoli dà modo agli ospiti di immergersi in un viaggio mentale durante il quale raccontano storie di vita, di profumi casalinghi e di eventi importanti: c’è chi si ricorda del giorno del proprio matrimonio o dei fiori recisi che ogni domenica abbellivano il tavolo per il pranzo in famiglia.

Il Centro Polifunzionale per Anziani di Cusano Milanino è una struttura di degenza per persone con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.

