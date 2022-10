Milano. Incidente all’alba all’incrocio di p.le Bande Nere, auto si ribalta

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 ottobre 2022 – Stamane, intorno alle ore 4.45, all’incrocio di piazzale Bande Nere è avvenuto un incidente tra tre veicoli. Per il violento impatto uno dei veicoli si è ribaltato, urtando il palo della luce. Tre le persone rimaste coinvolte, due giovani ventenni e un uomo di 70 anni. Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica, oltre ai Vigili del Fuoco. Un ferito è stato trasportato in codice verde all’ospedale Sacco di Milano, uno in codice rosso all’ospedale Niguarda Ca’Granda di Milano.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, il traffico è stato temporaneamente deviato per diverse ore.

V. A.