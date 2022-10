Nuovo campo da rugby a Buccinasco, necessari interventi per rimuovere materiali da costruzione

Buccinasco (25 ottobre 2022) – Il nuovo campo da rugby in via Scarlatti, al momento, non può essere utilizzato. In seguito al verbale di ARPA inviato al Comune nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale, assicurando la massima collaborazione a tutte le istituzioni, si è immediatamente attivata per mettere in sicurezza tutta l’area dove è stata rilevata la presenza di amianto.

“I nostri uffici comunali – dichiara il sindaco Rino Pruiti – hanno avviato immediatamente le procedure burocratiche per incaricare un operatore specializzato per dare seguito alle indicazioni di ARPA che ha prescritto di delimitare l’intera area per intercludere l’accesso al pubblico e di provvedere alla rimozione dei frammenti di cemento amianto presenti sulla superficie dell’area. Ancora una volta, purtroppo, dobbiamo rilevare che sul nostro territorio in passato si sono verificati movimenti terra e abbandoni di rifiuti e quando si interviene per realizzare anche semplicemente un campo sportivo e degli spogliatoi possono emergere sostanze improprie. Per l’intervento la nostra Amministrazione ha dovuto impegnare oltre 47 mila euro”.