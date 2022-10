Ultimi giorni per votare i progetti di Scegliamo Cesano, il bilancio partecipativo promosso dal Comune: si vota solo on line fino al 30 ottobre

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 ottobre 2022 – Ultimi giorni per scegliere tra i 7 progetti finalisti di “Scegliamo Cesano”, il bilancio partecipativo promosso dall’amministrazione comunale e finanziato con 200 mila euro. Si può votare solo on line, fino al 30 ottobre, sulla piattaforma dedicata: https://comune.cesano-boscone.bipart.it alla voce “Votazione finale”. I progetti finalisti sono quelli risultati fattibili dalla commissione tecnica, scelti tra le proposte che hanno ottenuto nelle prime fasi il maggior numero di like.

Queste le proposte in lizza: si parte con l’idea che prevede l’installazione di “Attrezzature sportive innovative per i giovani” nel parco Aldo Moro. C’è poi il “Parco 3 generazioni: nuova vita per il parco Borsellino”, che prevede la riqualificazione dell’area verde e quella annessa alla Sala della Trasparenza, per renderla fruibile a tutte le fasce d’età.

A seguire il progetto che propone “Più protezione alle fermate ATM con pensiline attrezzate” con sedute per i viaggiatori in attesa dell’autobus; e poi la proposta “Save Water, Save Life”, per realizzare un pozzo che permetta l’utilizzo di acqua di prima falda da utilizzare per irrigare le arre verdi. “Più sicurezza nelle strade”, propone invece ulteriori interventi per la sicurezza stradale nella zona di via Monte Grappa. “Sport e impatto ambientale” chiede di dotare il centro sportivo Cereda di pannelli solari per il risparmio energetico, mentre il progetto “Un giardino più verde, da amare, sorridere, respirare”, propone la riqualificazione del giardino della scuola dell’infanzia Saragat di via Libertà con nuovi giochi per i bambini.

I progetti presentati che non vinceranno rimarranno idee che il Comune potrà realizzare in seguito con nuovi finanziamenti.