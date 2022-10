Rho. Il Sindaco ringrazia i ciceroni del liceo “Clemente Rebora”

(mi-lornteggio.com) Rho, 25 ottobre 2022 mattina il sindaco Andrea Orlandi ha ringraziato personalmente con una penna griffata Comune di Rho i 48 studenti del liceo “Clemente Rebora”, che hanno fatto da cicerone, ovvero da guida, a circa mille visitatori del Palazzo Comunale di piazza Visconti aperto sabato 24 e domenica 25 settembre, e sabato 1 e domenica 2 ottobre. Dai ragazzi sono state particolarmente apprezzate la Sala riunioni al secondo piano, il mandala e gli affreschi che si trovano nel palazzo podestarile inaugurato nel 1932. “Le ragazze e i ragazzi si sono dimostrati molto impegnati nel ricoprire il proprio ruolo di guida, che è stato apprezzato da tutti i visitatori – afferma il sindaco Orlandi -. L’apertura del Palazzo è stata un’opportunità di conoscere le bellezze rhodensi anche per chi vive in città. Ringrazio la prof.ssa Sara Olivari, dirigente scolastica del Liceo, e le due docenti Susanna Croce e Giuseppina Rognoni per la disponibilità a collaborare insieme a progetti condivisi. Un ringraziamento va all’Assessore a Turismo e marketing territoriale Maria Rita Vergani che insieme al nostro Tourist Infopoint ha organizzato l’iniziativa”. Il sindaco ha poi dato qualche informazione sul nuovo Teatro Roberto de Silva e sul progetto del nuovo palazzo comunale finanziato con i fondi del PNRR. La visita del Palazzo è stata svolta nell’ambito della manifestazione “Ville Aperte”, promossa dalla Provincia di Monza e Brianza estesa alla Città metropolitana di Milano e alle province di Lecco, Como e Varese.