Rho. Riunita la Consulta delle frazioni e dei quartieri

(mi-lorenteggio.com) Rho, 26 ottobre 2022 – Si è riunita per la prima volta la sera del 25 ottobre 2022, al palazzo municipale di piazza Visconti, la nuova Consulta delle frazioni e dei quartieri. Erano presenti il vicesindaco e assessore alla Partecipazione, Maria Rita Vergani; il presidente del Consiglio comunale, Calogero Mancarella; la dirigente Emanuela Marcoccia, direttore dell’Area Affari generali, Personale e Organizzazione. A presiedere la seduta, il membro più anziano Romolo Ivani.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha accolto i membri della Consulta augurando loro buon lavoro: “Benvenuti in questa avventura, da oggi si parte – ha detto – Vi ringrazio per la vostra disponibilità. Si parla tanto di partecipazione, ma questa richiede fatica e non è così scontata. Sono certo che lavorando insieme potremo costruire progetti positivi per la città. Avete un compito propositivo, c’è campo libero alla creatività, lavorando sempre d’intesa con la struttura tecnica del Comune per il bene della collettività”.

Durante la riunione sono state elette le figure che rappresenteranno la Consulta delle frazioni e dei quartieri: come presidente è stata scelta Cristina Dica, come vicepresidente Patrizia Bisio.