Intervento decisivo del Consigliere Luigi Piccirillo per salvare la colonia felina di via Lorenzini a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2022 – Si è concluso con successo il sopralluogo di martedì 25 ottobre in via Lorenzini a Milano, dove il benessere dei gatti di una colonia felina, nella quale hanno nidificato anche alcuni ricci europei, è minacciato dalla recente apertura di un cantiere. Al sopralluogo, richiesto dal consigliere regionale Luigi Piccirillo su segnalazione di una tutor della colonia, sono intervenuti il dipartimento veterinario di Ats, il funzionario responsabile della Tutela degli animali del Comune di Milano, e il presidente di Leal Gianmarco Prampolini.

“A seguito del sopralluogo è stato concordato che i gatti della colonia, circa una quindicina, saranno messi in sicurezza a pochi metri dalla collocazione attuale, dove è presente un’area verde – spiega il consigliere Luigi Piccirillo -. Ci è stato inoltre assicurato che l’area non verrà movimentata fino a febbraio, cosa che permetterà di salvaguardare anche i ricci in procinto di iniziare il letargo invernale. Attendiamo fiduciosi che queste promesse vengano messe nero su bianco, per avere la certezza che la salute di questi animali venga tutelata”.

Redazione