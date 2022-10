AGGRESSIONE CARREFOUR – DI MARCO (M5S): TRAGEDIA INCONCEPIBILE IN UN LUOGO DI LAVORO FREQUENTATO DA FAMIGLIE

(mi-lorenteggio.com) Assago, 27 ottobre 2022 – Nicola Di Marco (M5S Lombardia): “Esprimiamo dolore per la violenta aggressione al Centro commerciale Carrefour. Apprendiamo della morte di un dipendente e della presenza di diversi feriti, a loro il nostro profondo cordoglio. Siamo vicini ai dipendenti del Centro ed i clienti che hanno assistito a tanta violenza ingiustificata. Non si può perdere o rischiare la vita in questo modo.

La sicurezza è un bene prezioso per una comunità e chi non la rispetta, ci auguriamo, venga punito senza attenuanti”, conclude il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Nicola Di Marco