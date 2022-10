(mi-lorenteggio.com) Ome, 27 ottobre 2022 – Un uomo di 69 anni, alle ore 15.35, in via San Lorenzo, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio trattore finendo nel fiume Gandovere. Inutili i soccorsi dell’elisoccorso e dei Vigili del Fuoco, l’uomo è deceduto sul colpo.

V. A.