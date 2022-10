SETTIMO MILANESE PRESENTA LA NUOVA CASA DI COMUNITA’

(mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 27 ottobre 2022. Il giorno 12 novembre 2022 presso il Salone Sad in Via Libertà 33 a Settimo Milanese alle ore 10:30 si svolgerà il convegno, organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, dal titolo “Case di Comunità: un’opportunità per il territorio. Regione Lombardia presenta la nuova Casa di Comunità di Settimo Milanese”.

Il Vicepresidente provinciale MCL, nonché Consigliere Comunale di Settimo Milanese, Ruggiero Delvecchio, è lieto ed entusiasta di poter annunciare l’importante incontro: “Penso sia importante parlare alla comunità di Settimo Milanese di questa conquista in campo sanitario. Avere una Casa di Comunità è un segno di vicinanza ai cittadini più bisognosi da parte di Regione Lombardia e dimostra l’impegno di Forza Italia sia in Comune che in Regione per Settimo Milanese.”

Numerosi i relatori che interverranno durante questa presentazione: oltre al Sindaco di Settimo Milanese Sara Santagostino, saranno presenti anche il capogruppo di Regione Lombardia Comazzi, il consigliere Variato e due esperti del settore come la direttrice dell’UOC Maria Antonietta Ambrogetti e il direttore generale ASST Rhodense Germano Pellegatta.

Data l’importanza dell’evento per la comunità, MCL Settimo Milanese ha deciso di trasmettere in diretta l’incontro sulla pagina Facebook Caf Mcl – Patronato Sias Settimo Milanese.

Cosa sono le case di comunità?

Le Case di Comunità sono le nuove strutture socio-sanitarie che entreranno a fare parte del Servizio Sanitario Regionale e sono previste dalla legge di potenziamento per la presa in carico di pazienti affetti da patologie croniche. Le Case di Comunità sono un progetto di natura fisica, cioè una vera e propria struttura medica di riferimento territoriale e di prossimità; allo stesso tempo vedrà aumentata la telemedicina, cioè il confronto con il medico direttamente da casa.

V.A.