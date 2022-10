Assago. Il cordoglio di PierPaolo Bombardieri, Segretario Generale UIL e Paolo Andreani, Segretario Generale UILTUCS

(mi-lorenteggio.com) Assago, 28 ottobre 2022 – “Esprimiamo il nostro cordoglio per le vittime di Assago.

La drammatica aggressione che ha causato l’omicidio di un giovane lavoratore e il ferimento di altre 5 persone, nel supermercato del centro commerciale della città, è stata una notizia che ha colpito il sindacato duramente e da vicino.

La nostra vicinanza va alla famiglia del lavoratore ucciso, alle lavoratrici e ai lavoratori presenti, ai feriti e a tutti coloro che hanno assistito a questo brutale evento.

Bisogna impegnarsi per far sì che eventi del genere non accadano, coinvolgendo enti preposti e imprese in azioni specifiche e diffuse di prevenzione.

Peraltro, sul terreno della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori, la Uil è da tempo in prima linea, pronta a collaborare.

La vita non ha prezzo e non è accettabile perderla lavorando” dichiarano PierPaolo Bombardieri, Segretario Generale UIL e Paolo Andreani, Segretario Generale UILTUCS.

V. A.