Cordoglio del Presidente Mattarella per la morte del Luogotenente dei Carabinieri Doriano Furceri

(mi-lorenteggio.com) Roma, 28 ottobre 2022 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, il seguente messaggio:

«Sono profondamente scosso e rattristato dalle notizie dei tragici fatti nei quali, presso la Stazione Carabinieri di Asso in provincia di Como, è rimasto ucciso il Luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri Doriano Furceri e ferito uno dei militari intervenuti nell’arresto del responsabile.

In questa triste circostanza, nell’esprimere la mia vicinanza all’Arma dei Carabinieri, La prego di far giungere i miei sentimenti di partecipe e solidale cordoglio ai familiari del Luogotenente Furceri e gli auguri di pronto ristabilimento al Carabiniere colpito».

“Sono rimasta profondamente colpita dalla notizia della tragica scomparsa presso la stazione dei Carabinieri di Asso del Luogotenente Carica Speciale Doriano Furceri. Alla famiglia, ai suoi cari e all’Arma dei Carabinieri giunga il cordoglio e la vicinanza del Governo. Al carabiniere del Gruppo Intervento Speciale rimasto ferito rivolgiamo i migliori auguri di pronta guarigione” il cordoglio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Redazione